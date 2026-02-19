「朝鮮代表として国を背負い闘ってきます」代表選出のレジーナ李誠雅が意気軒高。虎視眈々と準備「勝利に必ず貢献したい」
３月にオーストラリアで女子アジアカップが開催。サンフレッチェ広島レジーナに所属する李誠雅が、朝鮮民主主義人民共和国女子代表のメンバーに選出された。
クラブの公式サイトを通じて、代表入りを報告した李は「このクラブで活躍し必ずや代表選手に選ばれたいと思って、虎視眈々と準備してきました」と明かす。
今年元日に行なわれた皇后杯の決勝・INAC神戸レオネッサ戦（２−１）では、チームを勢いづける先制点をマーク。貴重な働きでタイトル獲得に大きく貢献した。
「チームメートとの競争の中で切磋琢磨しあったこと、そしてスタッフの皆さんの支えが今回の選出に繋がったと思っています。ありがとうございます」と感謝し、「アジアカップでは朝鮮代表として国を背負い闘ってきます」と意気込む。
「そして、ゴールという形で勝利に必ず貢献したいと思います。頑張ってきます！」
女子アジアカップのグループステージで、朝鮮民主主義人民共和国はB組で中国、バングラデシュ、ウズベキスタンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
