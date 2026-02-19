「全員が本当に打ちのめされた」「彼は非常に重要で尊敬される存在」リバプール主将ファン・ダイク、遠藤航の負傷に無念さ露わ。全力支援を約束
リバプールの主将フィルジル・ファン・ダイクが、離脱を余儀なくされた遠藤航について語った。地元メディア『Liverpool Echo』が伝えている。
遠藤は今月11日のサンダーランド戦で今季プレミアリーグ初先発を果たした際、左足首を負傷した。
これを受けて「怪我は良くなさそうだ。残念ながらかなり長い間離脱するだろう」と述べたアルネ・スロット監督は、14日のブライトン戦（FAカップ４回戦）後に改めて状況を説明。「間違いなく（シーズン中の復帰の）チャンスはある。シーズン終盤に向けて再び我々と一緒になるチャンスがあるよう願っている」と語った。
そして今回は、34歳のファン・ダイクが、１歳下のチームメイト遠藤に言及。こう思いを明かした。
「残念だ。サンダーランド戦後、全員が本当に打ちのめされた。サウサンプトン時代に足首の負傷で似たような経験がある。受け入れがたいものだ。我々は彼のためにここにいる。最後まで共に歩み、必要な支援を惜しまない。
決して良い状況ではない。彼はチームにとって非常に重要で尊敬される存在であり、リーダーの１人だ。常に模範を示してチームを引っ張っている」
闘争心と責任感が強い背番号３は、サンダーランド戦において、足を痛めるも一度はプレーを続行。スロット監督は「彼のメンタルの強さにも感服した。彼はピッチに残り、もう１つのセットプレーを守り抜いた。この行動こそが、チームと彼自身のメンタリティを物語っている」とも口にした。ファン・ダイクも感銘を受けた１人だ。
「彼はピッチで常に全力を尽くす。あの試合でもそれが証明された。大きな痛手だが、我々はこれに対処しなければならないし、そうするつもりだ。回復にあまり時間がかからないよう願うが、しばらくは離脱が続くようだ」
ファン・ダイクはオランダ代表の、遠藤は日本代表のキャプテンであり、両国は北中米ワールドカップのグループステージで激突する。大舞台でのリバプール対決を実現させるためにも、森保ジャパンの大黒柱のカムバックを待ちたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
