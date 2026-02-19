「全員が本当に打ちのめされた」「彼は非常に重要で尊敬される存在」リバプール主将ファン・ダイク、遠藤航の負傷に無念さ露わ。全力支援を約束

「全員が本当に打ちのめされた」「彼は非常に重要で尊敬される存在」リバプール主将ファン・ダイク、遠藤航の負傷に無念さ露わ。全力支援を約束