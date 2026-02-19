19日10時現在の日経平均株価は前日比447.83円（0.78％）高の5万7591.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は824、値下がりは694、変わらずは73。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を175.48円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が131.03円、フジクラ <5803>が23.73円、信越化 <4063>が20.22円、ディスコ <6146>が19.32円と続く。



マイナス寄与度は31.34円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が14.04円、富士フイルム <4901>が12.63円、ＫＤＤＩ <9433>が11.83円、ニトリＨＤ <9843>が7.19円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、銀行、海運と続く。値下がり上位にはパルプ・紙、繊維、医薬品が並んでいる。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

