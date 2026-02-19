ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイルで中国の蘇翊鳴（スー・イーミン）が金メダルを獲得した際の日本人コーチ・佐藤康弘さんの反応が中国で話題になっている。

18日に行われた決勝で、蘇は82．41点で中国勢として今大会第1号となる金メダルを獲得した。銀メダルは日本の長谷川帝勝（82．13点）、銅メダルは米国のジェイク・カーター （79．36点）だった。

蘇の金メダルが決まった瞬間、佐藤さんは雪面に膝をつき、顔を覆って涙を流した。この様子は中国のSNSで多数のアカウントが投稿しており、あるブロガーは「本当に感動的だ。彼らにはどれだけのプレッシャーがかかっていたのか。すべての期待が彼ら2人の肩にのしかかっていた」と評した。

なお、決勝が行われた18日は蘇の22歳の誕生日。試合後、佐藤さんは蘇から渡された金メダルを「ハッピーバースデー！やったー」と言って蘇の首にかけ直し、抱き合った。この様子を撮影した動画もSNSで話題になっている。

中国のネットユーザーからは「本当に感動する」「スポーツに国境なし。本当に感動（泣）」「見てて涙が出てきた。彼らの努力に感謝」「コーチは親しみがあってかわいらしい。普段から仲がいいのが伝わってくる。おめでとう！」「女子で金メダルを獲得した深田茉莉も彼の教え子」「彼は本当にすごい指導者だ」といった声が上がっている。（翻訳・編集/北田）