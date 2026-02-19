Razerと「エヴァンゲリオン」コラボデバイスが3月26日発売決定！ 予約受付を開始
Razer Japanは、アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボレーションした「Razer | EVANGELION (EVA-02) Edition」を3月26日より順次発売する。
1月に発表されたRazerと「エヴァンゲリオン」のコラボ製品。今回、ゲーミングキーボード「BlackWidow V4 TKL HyperSpeed」やゲーミングマウス「Viper V3 Pro」、ゲーミングマウスパッド「Gigantus V2 XXL」、ゲーミングヘッドセット「Kraken V4」が3月26日に日本で発売される運びとなった。ゲーミングチェア「Iskur V2 X」のみ5月12日発売となる。
「Razer | EVANGELION (EVA-02) Edition」は本日2月19日より予約受付を開始。家電量販店やPCショップ、オンラインショップなどで販売予定となっている。
ゲーミングチェア「Iskur V2 X EVANGELION (EVA-02) Edition」（5月12日発売、69,960円）
ゲーミングキーボード「BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed EVANGELION (EVA-02) Edition」（3月26日発売、34,880円）
ゲーミングヘッドセット「Kraken V4 EVANGELION (EVA-02) Edition」（3月26日発売、34,380円）
ゲーミングマウス「Viper V3 Pro EVANGELION (EVA-02) Edition」（3月26日発売、32,450円）
ゲーミングマウスパッド「Gigantus V2 XXL - EVANGELION (EVA-02) Edition」（3月26日発売、7,290円）
(C)Razer Inc. All rights reserved.
(C)khara