ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル決勝が18日に行われ、長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が1回目に82.13点をマークして銀メダルを獲得した。表彰式で見せた独特の“スタイル”にファンの注目が集まっている。

20歳の長谷川は1回目に82.13点の高得点をマーク。2、3回目はスコアを伸ばせなかったものの、ビッグエア11位の悔しさを晴らし銀メダルを手に入れた。注目されたのは表彰台でかぶっていた黒いニット帽だ。ピンバッジがいくつも付けられ、自分だけのスタイルで登場した。ファンからはX上にコメントが並んだ。

「ニット帽にランダムに付いたオリンピックのピンバッジが可愛い」

「長谷川帝勝選手のニット帽にオリンピック日の丸のピンバッジいっぱい付けてるの かわよい」

「たいがさんのニット帽にピンバッジ、かわいいなぁ」

「ニット帽にめっちゃピンバッジ付いてる！」

「ピンバッジだらけで可愛いな」

「長谷川くんのニット帽は自分でピンバッジ付けたのかな？ かわよいw」

「TeamJAPANのピンズだけわかった。あと何だろう。気になる！」

五輪では選手やスタッフ、メディアがピンバッジを交換する文化がある。IDのストラップに着けている選手が多いが、長谷川は自らのセンスを表現していた。



（THE ANSWER編集部）