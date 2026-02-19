ガバッと着るだけ → 即コーデ完成！【ROPÉ PICNIC】大人が狙いたい♡「新作ワンピ」

そろそろ春に向けて服を買い足したい時期。忙しい大人女性におすすめしたいのは、ガバッと着るだけでコーデが完成するワンピース。羽織りを合わせればロングシーズン着られて、高コスパなのも魅力です。オンにもオフにも使えるアイテムなら、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「新作ワンピ」が狙い目。上品なデザインやシルエットで、ワンランク上のおしゃれが楽しめそう。

1枚でこなれ見えが狙える配色デザイン

【ROPÉ PICNIC】「配色スキッパーニットワンピース」\6,996（税込）

襟元の配色デザインがアクセントになったワンピース。さり気なく輝くゴールド色のボタンが、上品な顔まわりを演出します。きちんと感のある襟付きのデザインなので、オフィスシーンにもマッチしそう。ややハリのあるニット素材とゆったりとしたシルエットで、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。ショートブーツと合わせたきれいめコーデや、ジーンズと重ね着してカジュアルに仕上げるのも◎

アレンジが楽しめるリボンディテール

【ROPÉ PICNIC】「リボンシャツワンピース」\8,492（税込）

フェミニンなムードが漂うリボン付きのワンピース。リボンは襟に通してボウタイ風にしたり、ウエストで結んでエレガントに仕上げるのもおすすめ。抜け感のあるスキッパーカラーが、春らしい爽やかな着こなしを叶えてくれそう。ウエストはギャザーとタック入りで、動きのある表情が楽しめます。

writer：Emika.M