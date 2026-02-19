ふわふわの毛並みと短い足が特徴的な、ミヌエットの子猫「むぅむ」ちゃん。ただ階段を降りてくるだけの何気ない場面にもかかわらず、その愛らしい姿があまりにもかわいいと注目を集めています。投稿は記事執筆時点で4.9万回再生を突破し、「無限に見てまう」「なんだこの可愛い生き物は」といった声が寄せられています。

【動画：ふわふわの短足子猫→階段の下にいる飼い主さんに向かって…思わずニヤける『可愛い光景』】

︎あまりにもかわいい「階段の降り方」

TikTokアカウント『びびここむぅむ』に投稿されたのは、ミヌエットの女の子「むぅむ」ちゃん。この日、むぅむちゃんは階段の上にいたそうで、撮影している飼い主さんに向かって一目散に階段を降りてきてくれたのだそう。

ミヌエットの特徴の1つであるむちむちの短足で、1段ずつポテポテと降りてきてくれる姿はあまりにも愛おしく、まさに『無限に見てしまう』中毒性すら感じられるほど。むぅむちゃんはしっぽでも上手にバランスをとり、ぴょんぴょんと弾むようにして、上手に階段を降りていたといいます。

︎短い手足がチャーミング

階段を降りてきたあとは飼い主さんを見上げていたそうで、至近距離でのふわふわの毛並みとキュートなお顔がたまりません。さらに首輪のリボンも、とても似合っている、かわいいと視聴者からも好評だったそう。

短い足、ふわふわでまるみのあるフォルム、階段の降り方と、どこを切り取ってもかわいい要素しかないミヌエットのむぅむちゃん。別の日にはおもちゃにじゃれつく様子や、ガムテームを転がして遊ぶ様子も見られたといい、どの姿も短い手足がチャーミングなむぅむちゃんなのでした。

今回の投稿には「階段の降り方かわいい」「お利口さんやねぇ」「弾むように階段を降りるさまがとてもかわいい」「頑張ったなぁ、チュールもらわなあかんなぁ」「なんじゃこのかわいい生き物、ナデナデして可愛がって上げて下さい」などといったコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント『びびここむぅむ』では、今回登場したむぅむちゃんだけでなく、3姉妹として一緒に暮らしているコーギーの「ここ」ちゃんや、ポメコーギーの「びび」ちゃんとの日常も投稿されています。

