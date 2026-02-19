面接を突破したのに「調子に乗るな！」内定間近で、担任教師に罵倒された私 →「絶対見返してやる」その結果

これは、筆者が実際に体験した話です。就職活動は孤独な戦いですが、一緒に戦ってくれる頼れる先生がいれば心強いもの。しかし、筆者が遭遇したのは、生徒の成功を妬み、八つ当たりをするまさかのトンデモ教師でした！ 悔しさをバネに理不尽な教師を見返した、筆者の体験談をご紹介します。

面接は大盛り上がり！ 幸せな報告をぶち壊した教師の怒号

私10代の頃、専門学校に通いながら就職活動に励んでいました。

ある企業の採用面接を受けたときのことです。面接とは思えないほど会話が弾みに弾み、楽しかったという一言に尽きる面接がありました。



「これは受かったかも？」という確かな手応えを感じて学校へ戻りました。

興奮冷めやらぬまま、結果を気にしてくれていた姉についすぐに報告したくなり、休み時間の廊下で電話をかけたときです。「よかったね！」と姉が言ってくれた瞬間、横からものすごい剣幕で怒鳴り込んでくる人物がいました。

それは、普段からぶっきらぼうで当たりの強いA先生。「社会というのはそんなに甘くない！ 調子に乗って痛い目を見ればいい！！」突然の罵倒に、私はポカーン。

一体何ごとかと思えば、なんとA先生が担当している別の生徒が、その企業に落ちてしまったというのです。つまり、私が楽しそうにしているのが面白くないという、完全な八つ当たりでした。教師にあるまじき理不尽さに、開いた口が塞がりません……。