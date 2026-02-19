遊びモード全開だった子猫が、次の遊び相手にと定めた同居猫さんに触れた瞬間に…？投稿主さんもびっくりなまさかの光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5.9万回再生を突破し、「可愛いなぁ♡」「子猫って面白い」「まだまだべびちゃんですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：遊ぶ気満々の子猫→同居猫の気を引こうと『顔に触れた』次の瞬間…愛おしすぎる『まさかの光景』】

ようやくできたお友達と

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、子猫の驚きの瞬間をとらえた動画。朝から元気いっぱいなのは、やんちゃ盛り真っ只中の保護子猫の男の子「坊っちゃん」です。

この日も朝ご飯をモリモリ食べて、たっぷりとエネルギーをチャージした坊っちゃん。年下のお友達である「メレンゲ」くんが待つケージに大喜びで突撃すると、メレンゲくんのママ「白玉」ちゃんに見守られながら、仲良くニャンプロを楽しんでいたといいます。

1秒もかからずに…！？

まだまだ遊ぶ気満々な坊っちゃんは、続けて投稿主さんのなでなでを堪能中の「たこやき」くんを次の遊び相手にロックオン。顔を触って気を引こうとしたようですが、なぜか触れた瞬間にコテンと転がって動かず…。すぐに投稿主さんが覗いてみると、え？寝てる！？

なんと坊っちゃんはスヤスヤと眠っていたそうで、1秒もかかっていない驚きの早さの寝落ちを披露！どうやら限界ギリギリまで遊び尽くした結果、いわゆる『電池切れ』を起こしてしまったようです。なんとも子猫らしい姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

心臓がもたない可愛さ

迫力満点な大きなお顔とは裏腹に心優しいたこやきくんは、似たポーズで添い寝をしてくれたり、顔をくっつけてみたり。ふたりの姿に「心臓がもたない」と、投稿主さんもメロメロだったそうです。

添い寝相手がぬいぐるみに代わりながらも、1時間ほどぐっすりと眠った坊っちゃんは再びフルパワーに。飛んで跳ねて走ってのひとり大運動会を開催し、こちらまで元気をもらえそうな姿をたくさん見せてくれたのでした。

投稿には「突然の電池切れ笑っちゃいました」「いつも坊っちゃんには笑いがとまらん」「たこやき君とのほんわかツーショット、可愛過ぎて心臓持たないのわかります！」「寝姿がもう破壊力抜群で耐えられなかった♡」「なんて愛くるしい子達なんだろう♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、保護活動をされている投稿主さんのもとで暮らす保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。坊っちゃんや白玉ちゃん親子、たこやきくんのこれまでやその後の様子も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。