“圧倒的な臨場感”ENHYPEN「Brought The Heat Back」パフォーマンス公開 ライブ映画4DX予告
7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』が、2月27日から2D・SCREENX、3月27日から4DX・ULTRA 4DXで日本公開される。それに先立って、4DX予告が公開された。
【動画】“圧倒的な臨場感”ENHYPEN「Brought The Heat Back」パフォーマンス
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
映画のシーンにあわせて座席が動いたり、特殊効果が連動したりする体感型の4DXでは、まるでコンサート会場にいるかのような、圧倒的な臨場感で本編を楽しめる。4DX予告では、コンサート1曲目として披露、ENHYPENらしい中毒性のある曲を力強さと成熟感たっぷりに歌い上げるパフォーマンスでENGENE（ファンネーム）を熱狂の渦に巻き込んだ「Brought The Heat Back」のライブ映像にあわせて、モーションアイコンが表示される。
圧巻の映像美を底上げするのは、シアター内の強力なファンが作動し風を起こす“Fan”や、ステージでも華やかさを演出する照明を再現した“Strobe”、顔やほお、耳への力強いエアー効果で臨場感を演出する“Air Shots”、背面座席が動く“Back Tickler”、会場の熱を想起させる熱風が座席背面から吹く“Warm Air”といった多様なスペシャルエフェクトが圧倒的な臨場感を演出、まるでコンサート会場にいるかのような劇場体験ができる。
通常上映、4DXだけでなく、3面マルチプロジェクションでお届けするSCREENX、SCREENXと4DXを掛け合わせた圧倒的没入体験が可能なULTRA 4DXと、多様なフォーマットで届ける。
さらに、2D・SCREENX公開日となる27日より「発声OK！応援上映」の開催も決定。コンサート会場同様、ENHYPENへ歓声を送ったり、掛け声・応援をすることが可能となる。FAN LIGHTやタオルなどの応援グッズの持ち込みも可能となり、まるでコンサート会場にいるかのような、より自由なスタイルで本作を楽しめる。
【動画】“圧倒的な臨場感”ENHYPEN「Brought The Heat Back」パフォーマンス
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
圧巻の映像美を底上げするのは、シアター内の強力なファンが作動し風を起こす“Fan”や、ステージでも華やかさを演出する照明を再現した“Strobe”、顔やほお、耳への力強いエアー効果で臨場感を演出する“Air Shots”、背面座席が動く“Back Tickler”、会場の熱を想起させる熱風が座席背面から吹く“Warm Air”といった多様なスペシャルエフェクトが圧倒的な臨場感を演出、まるでコンサート会場にいるかのような劇場体験ができる。
通常上映、4DXだけでなく、3面マルチプロジェクションでお届けするSCREENX、SCREENXと4DXを掛け合わせた圧倒的没入体験が可能なULTRA 4DXと、多様なフォーマットで届ける。
さらに、2D・SCREENX公開日となる27日より「発声OK！応援上映」の開催も決定。コンサート会場同様、ENHYPENへ歓声を送ったり、掛け声・応援をすることが可能となる。FAN LIGHTやタオルなどの応援グッズの持ち込みも可能となり、まるでコンサート会場にいるかのような、より自由なスタイルで本作を楽しめる。