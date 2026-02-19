映画『マリオ』新場面カット解禁 ムビチケ企画で非売品ジャケット＆バックパック当たる
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日に国内公開）の新場面カットが解禁された。
【写真】欲しい！ヨッシー絵柄のバックパック＆マリオのジャケット
また、ムビチケ前売券（オンライン）第二弾のキャンペーンが27日から開始、さらに第二弾ムビチケ前売券（カード）が3月13日から発売されることも決定した。第二弾ムビチケ前売券の特典は特製三角カレンダーとなる。
なお、ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると抽選で10人に映画オリジナルジャケットが当たるキャンペーンも実施。そして、50名人に映画オリジナルバックパックが当たる。どちらも非売品。
『スーパーマリオ』の映画は2023年4月に公開され、興収140億円を突破する大ヒット。任天堂のゲームキャラクター「スーパーマリオブラザーズ」を原作とする映画で、ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管で魔法に満ちた新世界に迷い込み、絆の力で世界の危機に立ち向かうアクションコメディーが展開された。
イルミネーションと任天堂が共同で制作する今回の新作映画は、キノコ王国に星くずが降りそそぐ中、マリオたちが宇宙への冒険に旅立つ物語を描く。米国を含む多くの国と地域で2026年4月3日、国内は4月24日、その他の国と地域も4月中に劇場公開される。
日本語版の声優キャストはマリオ役を宮野真守、ピーチ役を志田有彩、ルイージ役を畠中祐、クッパ役を三宅健太、キノピオ役を関智一、ロゼッタ役を坂本真綾、クッパJr.役を山下大輝がそれぞれ務める。
【写真】欲しい！ヨッシー絵柄のバックパック＆マリオのジャケット
また、ムビチケ前売券（オンライン）第二弾のキャンペーンが27日から開始、さらに第二弾ムビチケ前売券（カード）が3月13日から発売されることも決定した。第二弾ムビチケ前売券の特典は特製三角カレンダーとなる。
なお、ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると抽選で10人に映画オリジナルジャケットが当たるキャンペーンも実施。そして、50名人に映画オリジナルバックパックが当たる。どちらも非売品。
イルミネーションと任天堂が共同で制作する今回の新作映画は、キノコ王国に星くずが降りそそぐ中、マリオたちが宇宙への冒険に旅立つ物語を描く。米国を含む多くの国と地域で2026年4月3日、国内は4月24日、その他の国と地域も4月中に劇場公開される。
日本語版の声優キャストはマリオ役を宮野真守、ピーチ役を志田有彩、ルイージ役を畠中祐、クッパ役を三宅健太、キノピオ役を関智一、ロゼッタ役を坂本真綾、クッパJr.役を山下大輝がそれぞれ務める。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優