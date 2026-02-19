サッカーのJ1川崎フロンターレとクラーク記念国際高との教育連携調印式が18日、川崎市内の「フロンタウン生田」で行われた。2027年4月に同校が開校を予定している川崎キャンパス（川崎市高津区溝口）の男子サッカー専攻コースに川崎Fがアカデミーのスタッフ3人を派遣し、サッカー部の監督やコーチとしても活動。両団体が連携して競技力や人間力の向上、地域貢献などを進めていく。

広域通信制のクラーク記念国際高は全国に80以上の拠点を展開。男子のサッカー専攻は全国4校目で、札幌大通キャンパスはJ2北海道コンサドーレ札幌と連携している。同校を運営する創志学園の増田哲也理事長は「フロンターレとはスポーツを通じた人間教育で一致するところがある。子供たちの主体性を育てることは非常に大切。“このチームなら一緒に”とお願いをした」と説明。「人間形成」「選手育成」「地域貢献」を掲げてきた強豪プロクラブと教育機関が手を携えることで人間性にも優れたアスリートの育成を目指していくという。川崎Fの吉田明宏社長は「セカンドキャリアという点で教育機関とサッカー選手は相性がいい。技術だけでなく人間力を育てていくこともフロンターレの大きな取り組み」と語った。

1学年15〜20人を想定しているという専攻コースは午前中に川崎Fアカデミーの拠点でもあるフロンタウン生田で練習。午後はキャンパスで学力向上に取り組む。生徒は「止めて蹴る」という基礎技術の徹底に定評があるフロンターレのメソッドを生かした指導を直接受けながら技術を伸ばし、部活動で全国大会出場を目指すことになる。

川崎Fのアカデミーは昨夏に海外移籍したDF高井幸大（現ボルシアMG）のように高校生年代のU―18チームでトップチーム登録に伴って競技に集中しやすいよう編入手続きを取るなど通信制で学ぶ選手も一定数存在。現在は1学年1〜2人程度というが、今後は若手の育成強化を目的に今夏から始まる21歳以下（U―21）リーグや選手側の意識の変化で増加していくことも予想される。中学生年代のU―15から昇格できなかった選手も含め、新設の川崎キャンパスが新たな受け皿となる可能性もあるという。

クラーク記念国際高は学業だけにとらわれることなく、他競技で五輪出場選手も輩出するなどスポーツ強化にも注力してきた。「自分の個性を伸ばすことに重きを置いた通信制。サッカーを一生懸命やる、やりながら大学を目指す子供にとってはいいカリキュラムになるのでは」と吉田社長。川崎Fとの連携がどのような“化学変化”を生み出すのか。注目を集めることになりそうだ。