新幹線走行中の“分離”トラブル直後に連結装置が“不規則な動き”…運輸安全委の調査で判明　電気系統不具合の可能性も

2025年3月、東北新幹線で起きた走行中に車両の連結が外れるトラブルで、国の運輸安全委員会は経過報告を公表し、分離した直後、車両の連結装置が不規則な動きを繰り返していたことを明らかにしました。

東北新幹線「はやぶさ・こまち21号」は2025年3月、上野駅を出発してまもなく、走行中に連結部分が外れ車両が分離し緊急停車しました。

運輸安全委員会はきょう19日、経過報告を公表し、トラブルの直後、車両の連結装置が分離の動作を不規則に繰り返していたことを明らかにしました。

JR東日本がトラブル後に行った会見で公開した映像には、連結部分のレバーが開いたり閉じたり、不規則な動きを繰り返す様子が映されていました。

この半年前にもはやぶさとこまちの連結が走行中に外れていて、JR東日本は2025年12月、トラブルが起きた車両には同じ制御盤が使い回されていて、この制御盤が誤作動したとみられると公表しています。

運輸安全委員会は、こまち側の電気系統に不具合があった可能性も含めさらに原因究明を進めています。