可愛いだけじゃないのね！「モバイルモニターが入った！」大容量サイズの100均優秀バッグ

ダイソーで見つけた『刺繍ボックストートバッグ（サメ、メンダコ）』。可愛いデザインに惹かれてゲットしたのですが、想像以上に作りが丁寧で感動しました！厚めで丈夫な生地が使われており、縫製もきれい。外側と内側にポケットが付いていて便利です。18インチほどのモニターも無理なく入る、大容量サイズで優秀ですよ！

商品情報

商品名：刺繍ボックストートバッグ（サメ、メンダコ）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480805283

最近ダイソーに、可愛い生き物モチーフのアイテムが多数登場しています。しかも、ちょっとマニアックな生き物にフィーチャーされていて、売り場で思わず二度見してしまいました…！

今回ご紹介するのは、特に気になって目が離せなかった『刺繍ボックストートバッグ（サメ、メンダコ）』。刺繍付きの可愛いトートバッグです。

価格は550円（税込）とややお高めですが、いざ使ってみると驚き！かなりしっかり作られていて、お値段以上に価値のある商品だと感じました。

早速細かい部分を見ていきましょう。

このトートバッグは、とにかくポケットからぴょこっとのぞいている、メンダコちゃんの刺繍がたまりません♡ふわふわな質感で、見ていると愛着が湧いてきます！

シリーズ化されているようで、ほかにもサメやナマケモノなどもありました。

ポケットは小さめですが、よく使う小物を入れておくのに便利。

小さめのハンドクリームと、チューブタイプのリップを入れてみましたがちょうどいいサイズです。

コットン混の厚めで丈夫な生地が使われています。

100均のこの手のバッグは作りが正直残念なものもありますが、今回購入したものは縫製もきれいで感動しました。

持ち手は短く見えますが、肩にかけられます。

メインバッグとして普段使いに、お買い物バッグに、サブバッグに…さまざまな用途に使えて便利です。

嬉しい内ポケット付き！マチ付きだからたっぷり入る◎

内ポケットが付いているのも嬉しいポイント！

スマホやパスケースなどを入れておけば、すぐに取り出せます。

かなり大きめサイズなので、なんと18インチほどのモバイルモニターも無理なく入りました！

さらに、マチが付いているので、荷物が入っている状態であればしっかりと自立して荷物整理がしやすいです。

今回はダイソーの『刺繍ボックストートバッグ（サメ、メンダコ）』をご紹介しました。

主張しすぎず程よく可愛いデザインで、大人が使いやすいのもありがたいです！大きめサイズで、周りと被らないトートバッグをお探しの方におすすめです。

ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。