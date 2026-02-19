この玉ってもしかして…？本家は2千円くらいするやつじゃん！大人もハマる100均玩具

セリアで思わず二度見した、カラフルなボール状のアイテム。赤ちゃん向けの木製ラトル「クーゲルン」によく似たデザインで、本家は2千円以上するアイテムですが、セリアはたったの100円。回したりひねったりする度に形が変わり、動かす感覚がクセになります。シンプルだけれど、つい触り続けてしまうタイプの玩具です。

商品情報

商品名：インフィニティボール

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11.5×7.7cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4940170026218

セリアで見つけたそっくり玩具！『インフィニティボール』

セリアのおもちゃ売り場で見つけた、カラフルなボール状のアイテム。

見た瞬間、赤ちゃん用の木製ラトル「クーゲルン」にそっくりだと思いました。

本家はドイツのベリ・デザイン社製で、価格は2千円以上する玩具です。

それに対して、セリアの『インフィニティボール』は、110円（税込）！

素材はポリプロピレン製のプラスチックです。

カラフルな丸い玉が連なったデザインで、不思議なフォルムが目を引きます。

本家のクーゲルンは赤ちゃん用のおもちゃですが、こちらは対象年齢6歳以上。

赤ちゃん用ではなく、しっかり手指を使って遊ぶタイプのおもちゃです。

ジョイント構造でぐにぐに曲がる！楽しくストレス解消できる！

クーゲルンは木製の玉がゴムでつながっている構造ですが、こちらはジョイントパーツでつながっています。

2つ並んだ同じ色の玉は固定。そのうち片方が、別の色の玉とつながっている作りです。

回転させたり、ひねったりすると形が変化します。

ぐにぐに、グネグネと曲がる独特の感触が面白いです。

パッケージに描かれている形に挑戦してみました。

思った通りの方向に動かすのが意外と難しく、指先だけでなく、結構頭も使います。

どうつながっているのかを考えながら、手の中で形を探る感覚に、つい夢中に。

気づけばもくもくと作業していて、大人も没頭する魅力があります。

指先を使う遊びが好きな人や、考えながら形を作るのが好きな人におすすめです。

今回は、セリアの『インフィニティボール』をご紹介しました。

手持ち無沙汰なときに触っていたくなるタイプで、作業の合間の気分転換にちょうど良く、ストレス解消にも◎

指先を絶えず動かすので、ちょっとした運動にもなります。気になった方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。