この玉ってもしかして…？本家は2千円くらいするやつじゃん！大人もハマる100均玩具
商品情報
商品名：インフィニティボール
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：11.5×7.7cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4940170026218
セリアで見つけたそっくり玩具！『インフィニティボール』
セリアのおもちゃ売り場で見つけた、カラフルなボール状のアイテム。
見た瞬間、赤ちゃん用の木製ラトル「クーゲルン」にそっくりだと思いました。
本家はドイツのベリ・デザイン社製で、価格は2千円以上する玩具です。
それに対して、セリアの『インフィニティボール』は、110円（税込）！
素材はポリプロピレン製のプラスチックです。
カラフルな丸い玉が連なったデザインで、不思議なフォルムが目を引きます。
本家のクーゲルンは赤ちゃん用のおもちゃですが、こちらは対象年齢6歳以上。
赤ちゃん用ではなく、しっかり手指を使って遊ぶタイプのおもちゃです。
ジョイント構造でぐにぐに曲がる！楽しくストレス解消できる！
クーゲルンは木製の玉がゴムでつながっている構造ですが、こちらはジョイントパーツでつながっています。
2つ並んだ同じ色の玉は固定。そのうち片方が、別の色の玉とつながっている作りです。
回転させたり、ひねったりすると形が変化します。
ぐにぐに、グネグネと曲がる独特の感触が面白いです。
パッケージに描かれている形に挑戦してみました。
思った通りの方向に動かすのが意外と難しく、指先だけでなく、結構頭も使います。
どうつながっているのかを考えながら、手の中で形を探る感覚に、つい夢中に。
気づけばもくもくと作業していて、大人も没頭する魅力があります。
指先を使う遊びが好きな人や、考えながら形を作るのが好きな人におすすめです。
今回は、セリアの『インフィニティボール』をご紹介しました。
手持ち無沙汰なときに触っていたくなるタイプで、作業の合間の気分転換にちょうど良く、ストレス解消にも◎
指先を絶えず動かすので、ちょっとした運動にもなります。気になった方は、ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。