タレント上原さくら（48）が18日までに自身のブログを更新。メンタルクリニックの予約状況を嘆いた。

上原は「私、もう本当に精神的によろしくない状況で、意を決して10年以上ぶりに精神科を受診しようと出かけたんです」と打ち明け「紹介状なしで初診受け付けしてもらえる精神科があったので、そこに今朝行ったの。そしたらさ、過去に精神科を受診した事のある人は、紹介状なしで初診受け付けられませんて言われてしまった」と説明した。

続けて「近くのメンタルクリニックでもなんでも、紹介状を書いて貰えればいいので。と言われたから、すぐに近隣のメンタルクリニックに電話をかけまくったけど、どこも数ヶ月待ち。もしくは患者さんがいっぱいで、初診の受付は停止しております。だって」と現状を嘆いた。

さらに「私は思うんだよね。発熱とかなら我慢しないで速やかに病院に行くけれど、メンタルって限界まで我慢して、もう通常生活送るの難しいから受診希望する人多いんじゃないのかなって。それで早くても2〜3ヶ月待ちとかさ」と思いをつづった。

また「10年近く前だけど、あんまりにも思い詰めて、電話で無料の命のSOS相談みたいなのにかけたことあるの。確か夜の11時とかだったと思う。そしたらさ ただいまの時間は営業を終了しております。みたいなアナウンスが流れてさ!!思わずズッコケて、その時はそれが逆に良かったんだけども、まぁ…そうよね。無料で24時間対応出来ないよね」と当時を回顧した。

上原は「家族や友達には甘えてるのでご心配なく」と呼びかけた。