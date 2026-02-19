俳優の窪塚洋介（46）が18日にインスタグラムを更新。息子の愛流（22）との親子ショットを投稿した。

洋介は「息子の愛流が小学2年生の頃、生まれ育った横須賀を離れて大阪に移住した際、慣れない土地で寂しい思いをしているなら気が紛れたらなぁと、ことあるごとにUSJに連れて行きました」と書き出し「それから時は流れ、制服姿で年パスを手に仲間と頻繁に通う息子の背中を見ることができたのも、本当に幸せでした。気づけば、息子の成長のそばにはいつもUSJがあり、まさか25周年という節目を迎えるUSJのCMに親子で出演することになるとは想像すらしていなかったけど、心からうれしく思います」と、親子で共演したUSJのCMを写真で投稿した。

続けて「撮影では、アトラクションに乗る前、なんとなく気恥ずかしくて照れたけど、いざ乗ってしまえば、ガチで楽しい！ガチで興奮！お互い爆笑したりツッコミあったりしていました。気づけば、『あぁ、こんな風にケラケラやってたなぁ』と、かつて親子で遊びに来ていた頃を思い出し、どこか懐かしい気持ちが入り混じるエモい時間でした」と撮影をふりかえった。

また「しのごの言わず、USJという"非日常"のしかもその『25周年』を楽しんで、面白がってみてください。きっと"日常"の楽しみ方にもいいエフェクトがかかるはず！」と呼びかけた。