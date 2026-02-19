1998年に反町隆史主演のフジテレビ系ドラマ「GTO」に生徒役で出演、脚光を浴びた元女優、希良梨さん（45）が18日、インスタグラムを更新。同ドラマで共演した俳優の徳山秀典（44）と久しぶりに再会した写真を公開した。

希良梨さんは「先日、初代GTO反町隆史主演で共演した徳山秀典、こと、とくと 数時間、真剣な話をしている瞬間をマネージャーがパシャリと撮ってくださったので笑 思い出に載せておきます」とつづり、徳山のショットを投稿した。

続けて「26年振りの再会ではありましたが私が、絶望的で苦しみの葛藤の中にいた闘病中には1番辛い時、優しい言葉や励ましの言葉をとくから、いただきました 感謝の気持ちを込めての今日の投稿でした」と感謝を伝えた。

また「まず、謙虚でお人柄が素晴らしい とく（徳山kun）との再会は、宝物のものとなりました プチ同窓会ほんと、楽しかったょ！お互い大人になったね笑」と再会を振り返った。

希良梨さんは24年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表、12月に手術を受け、25年1月に転移とステージ3を告白。6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告。また、7月には芸能界を引退することを宣言し、著名人・文化人として活動を行うことを発表していた。