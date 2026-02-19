えなこ“まだ見せていない魅力”を凝縮 ファンの要望に応え…ついにスクールカレンダーブック発売
コスプレイヤーのえなこのスクールカレンダーブック『えなこカレンダーブック2026.4〜2027.3』が、きょう19日に発売された。
【写真】サンタコスで美ボディを披露するえなこ
週刊少年チャンピオンの表紙をソロで25回飾ってきたえなこ。本作は、これまでに見せてきた姿とは一味違う“まだ見せていない魅力”を詰め込んだ1冊となる。その月ごとのイメージに合わせて撮り下ろされたカットが収録され、四季折々の表情を楽しめる内容だ。
カレンダーとして使用できるのはもちろん、暦の入っていない写真のみのスペシャルページも多数収録。グラビアフォトブックとしても楽しめる構成となっている。紙版には、全4種類のうち1枚のブロマイドを封入。電子版には特典としてアザーカット60ページを収録する。
えなこは「海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ満載です。ファンの皆さんから『カレンダーブック出さないの？』という要望が結構ありまして、要望にお応えしたくて発売させていただきました！」とコメントしている。
発売を記念したイベントの開催も決定。本人による写真集お渡し会を都内で2回、オンラインサイン会を1回の計3回実施予定となっている。なお、お渡し会はすでに完売している。
