【S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス】 2月20日16時～ 予約受付開始予定 7月 発送予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」を発売する。価格は8,800円。2月20日16時から「プレミアムバンダイ」内「魂ウェブ商店」にて予約受付が開始される。商品の発送は7月の予定。なお、準備数に達した場合、早期に受付終了となる場合がある。

本商品は、映画「ウルトラマンゼアス」に登場する、地球をクリーンにするためにZ95星雲・ピカリの国からやってきたウルトラマン「ウルトラマンゼアス」を再現したアクションフィギュア。「ウルトラマンゼアス」の劇場公開30周年を記念して立体化されている。

原型は、円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、当時「ウルトラマンゼアス」のスーツ制作に携わった成田穣氏による造形。劇中の「ウルトラマンゼアス」の印象を徹底的に再現している。

「ウルトラマンゼアス」のアクションのために必要な可動域を網羅。肩構造には引き出し関節を採用しており、特徴的なファイティングポーズから、手を洗うといった「ゼアス」らしいコミカルな動きまで自由に再現可能。股関節にも引き出し構造を採用しており、印象的な「ウルトラかかと落とし」も自然な印象でポージングができる。本商品には「ウルトラマンゼアス」が劇中で使用する「スペシュッシュラ光線エフェクトパーツ」が付属する。

イメージ

イメージ

(C)円谷プロ