王者『アイコス』と、それを猛追する『プルーム』『グロー』という三つ巴の戦いが繰り広げられている加熱式タバコ市場。本稿では、2026年も初頭から新作をバンバン出して攻めまくっているJTの『プルーム』が仕掛けた、ユニークな企画を紹介します。

ポイントは、一気に4銘柄を限定で新発売したこと。この“限定”というのは基本的に販売店舗のことで、公式オンラインショップか、大都市にあるプルームショップでしか買えません。

いわばテスト販売なのですが、決して一方的なマーケティングではないのです。今回はユーザーが投票できるようになっていて、人気の銘柄は春以降にコンビニなどで全国販売される流れとなっているのです。ということで、味わいや概要をレポートしましょう。

獲得票の多かった銘柄が全国デビュー

ニューフェイスとなる4銘柄はそれぞれ、『エボ・グリーン・ミント』『エボ・カカオ・ミント・クリスタル』『エボ・トロピカル・ライム・クリスタル』『エボ・サクラ・レギュラー』。価格は既存の『エボ』同様で税込各550円ですが、2026年4月1日以降の『エボ』は税込580円になるそうです。

▲こちらは2026年1月に出たばかりの『エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル』。本稿の4種が加わり、『エボ』はひとまず全12種のラインナップに

どのフレーバーもいい意味でクセが強い！

続いて味わいの解説。最初にお伝えしておくと、どのフレーバーもいい意味でクセが強く、普通っぽいフレーバーはないといいっていいでしょう。たとえば『エボ・グリーン・ミント』も、ただのメンソールではありません。

エボ・グリーン・ミント

『エボ・グリーン・ミント』の特徴は、甘めなこと。辛口で鼻スースー系の強冷系とは逆のアプローチとでもいえましょうか。ありそうでなかった感じのメンソールで、爽快感も少々ありつつ若年層向けミントガムのようなフレンドリーさ。マウスウォッシュのニュアンスも感じました。

エボ・カカオ・ミント・クリスタル

『エボ・カカオ・ミント・クリスタル』は、カカオ+メンソールという大胆な組み合わせに、さらにカプセルをつぶすことでベリーの甘酸っぱさが加わる意欲作です。たとえるなら、イチゴがほんのり香るチョコミント。そう聞くとやりすぎにも思われがちですが、個人的には絶品で、今回の中では一番好きかもしれません。

エボ・トロピカル・ライム・クリスタル

『エボ・トロピカル・ライム・クリスタル』は、2025年夏のデビュー以来人気を博している“トロピカル”系の続編。既存のトロピカルベリーとトロピカルバナナは、マンゴーにカプセルオンで甘酸っぱさやクリーミーさを加える南国調ですが、今回のライムはキリッと爽快。柑橘のフレッシュな酸味が効いた、クールさが印象的な南国フレーバーです。

エボ・サクラ・レギュラー

『エボ・サクラ・レギュラー』は、変化球タイプのレギュラー。『エボ』にはこれまで1種類しかなかったレギュラーの2作目…といいたいところなのですが、これはフレーバーレギュラーという変わり種です。それだけ前述の王道レギュラー『エボ・ディープ・レギュラー』の完成度は個人的にも高いと思うのですが、新作はサクラが肝。はんなりとした花の香りがあり、桜もちのような表情も。先ほどの“カカオ”しかり、旬のシーズンにあててくるところも巧みですな。

なお、投票期間は2026年2月28日まで。公式Instagramと、全国のプルームショップで受付が行われます。結果は3月上旬に発表予定となりますが、特に『エボ』ユーザーは参加してみては！

(執筆者: 中山秀明)