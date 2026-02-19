１８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのアルペンスキー女子回転は、米国のミカエラ・シフリン（３０）が優勝した。

２大会ぶり３個目の金メダルは、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）に向き合った末につかんだものだった。

１回目でトップに立つと２回目も安定した滑りで、２位に１秒５０差と強さを見せた。「今日一番欲しかったものはメダルよりも『ここに立って滑ること』。メダルまで手にできたなんて本当に信じられない」。回転での金は１８歳で初出場したソチ大会から１２年ぶりとなり、表彰台でいとおしそうにメダルを眺めた。

２０１８年の平昌（ピョンチャン）大会の大回転で金を獲得。２２年北京大会はメダルを逃したが、ワールドカップ（Ｗ杯）で勝利を重ねた。競技生活が一変したのは２４年１１月。地元米国での大回転で転倒し腹部を負傷。そのせいでＰＴＳＤを発症し、滑ることへ恐怖を抱いた。心理士や家族らの支えで必死にリハビリに取り組んだ。

復帰後の２５年２月にはアルペンのＷ杯で男女を通じ史上初となる通算１００勝を達成。今では１０８勝まで積み上げる。

１５日の大回転では１１位だったが、「今日は雑音を消してただシンプルに滑ることができた。ここまで支えてくれた人に感謝したい」。大会に付き添い、サポートしてくれた母親とは抱き合って喜びを分かち合ったという。万感の思いで頂点に返り咲いた。（浜口真実）