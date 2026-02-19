ウルトラマン、グローバル版公式Xが乗っ取り被害　円谷プロが注意喚起

円谷プロダクションは2月19日、同社が展開するウルトラマンシリーズのグローバル版公式X（旧Twitter）アカウント「ULTRAMAN Global」（@TsuburayaGlobal）が第三者による不正アクセスを受けたことを明らかにしました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

同社の公式アカウント（@tsuburayaprod）は「重要なお知らせ」として声明を発表し、不正アクセスが判明したことを報告しました。現在は復旧に向け、プラットフォーム側と連携し対応を進めているとしています。

また円谷プロは、当該アカウントから発信される不審な投稿やダイレクトメッセージ、リンクなどには一切触れないよう注意を呼びかけました。あわせて、「ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪しています。

実際に「ULTRAMAN Global」のアカウントページでは、ウルトラマン公式とは無関係とみられる投稿が行われており、乗っ取り被害の影響が現在も（午前9時半時点）続いている状況です。

企業や作品の公式SNSアカウントを狙った不正アクセスは近年相次いでおり、フォロワーを悪用した詐欺リンク拡散などにつながるケースもあります。利用者側も、公式から復旧が正式に告知されるまで不審な投稿には反応しないことが重要です。

＜参考・引用＞

円谷プロダクション（@tsuburayaprod）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021902.html