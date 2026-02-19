「2026年冬ドラマ（フジ）」出演の好きな男性俳優ランキング！ 2位「玉木宏」を抑えた1位は？
登場するだけで空気が変わるような華のある俳優たち。2026年冬放送のフジテレビ系ドラマでは、個性と実力を兼ね備えた男性俳優たちの活躍が際立っていました。
All About ニュース編集部は1月30日〜2月1日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（フジテレビ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな2026年冬ドラマ（フジテレビ系）出演の好きな男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）で主演を務める玉木宏さんです。フジテレビ系の連ドラ主演は約9年ぶり。保険金に関する事件や事故を調べる保険調査会社を舞台に、クセのあるスゴ腕保険調査員を演じます。
2025年11月13日配信のNetflixシリーズ『イクサガミ』など、近年は話題作への出演が続いており、3月13日には大ヒットシリーズ映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が公開予定です。
回答者からは「年齢を重ねてもさらにかっこよくなって演技にも磨きがかかっていっているから」（30代女性／長崎県）、「静かなカリスマ性があるから」（40代男性／福岡県）、「何の役でも当てはまる。上司役が合う頼れる俳優という感じ」（30代女性／宮城県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『ヤンドク！』（フジテレビ系）で脳神経外科部長・中田啓介役を務める向井理さんです。主演の橋本環奈さん演じる田上湖音波（ことは）が脳神経外科医を目指すきっかけとなったキーパーソン。
患者を救うことに全力だった中田が、利益重視で上層部のいいなりになってしまった理由も気になるところ。含みを持たせた演技や、とらえどころのないキャラクターに引き込まれます。
回答コメントでは「クールさと優しさを兼ね揃えた魅力いっぱいの素晴らしい俳優のため」（40代男性／東京都）、「冷たい感じがすごく役にあっている 演じ切ってる感じがある」（50代男性／北海道）、「昔から顔も変わらなくて身長が高くてかっこいいから」（20代女性／千葉県）などの声が集まりました。
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
