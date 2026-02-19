2月19日(木) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

放射冷却で冷え込んだ朝

今朝の最低気温は熊本市で1.7℃、阿蘇市乙姫で-3.3℃、菊池市で-1.4℃まで下がり、真冬の冷え込みとなりました。昨日から「ちょっと寒気」が入ったことや、よく晴れて風が弱くなったことで放射冷却が強まり、各地で冬日となっています。

日中の天気と3連休の予想

今日は日中も広い範囲で晴れて、カラッとした陽気になります。最高気温は熊本市や天草市牛深で14℃、人吉市で15℃の予想です。日差しは暖かいですが、空気は少しひんやりと感じられるでしょう。

明日金曜日は雲が多くなり、朝はパラっと雨が降る心配もありますが、昼頃からは次第に晴れてくる見込みです。

3連休は、土曜日と月曜日は晴れてお出かけ日和になりますが、日曜日は前線が通過する影響で雨が降る可能性があります。

気温はさらに上がり、日曜日は熊本市で19℃、雨が降らなければ20℃を超えるかもしれません。

明子のささやき 雛人形を飾るのにも良いタイミング

今日は二十四節気の「雨水（うすい）」です。雪が雨に変わり、氷が解けて水になる頃とされています。農作業の準備を始める目安の時期でもあり、雛人形を飾るのにも良いタイミングです。熊本では1月の降水量が記録的に少なかったのですが、先週あたりからまとまった雨が降る日も出てきました。来週にかけても雨の日が多くなりそうで、着実に季節が進んでいます。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。