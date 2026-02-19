株の情報の中で「日経平均株価」ってよく見聞きするけど、何のこと？チェックする事で具体的に分かる事とは？【図解 株式投資の話】

日経平均株価とは？

日経平均株価ってよく聞くけど、何のこと？【図解 株式投資の話】

株の情報を集めていると「日経平均株価」という言葉をよく目にします。

日経平均株価とは、日本経済新聞社が算出・公表している株式指数です。日本の株式市場の代表的な株価指数の1つです。任天堂、トヨタ自動車、ソフトバンク、楽天などの、日本を代表するような企業の銘柄が組み入れられています。

では日経平均株価を見ることで何がわかるのでしょうか。

これは「国内株式市場の全体の動き」です。日経平均株価が上昇傾向になっていれば、国内株式市場全体も上昇傾向になっていることが多いです。日経平均株価が下落傾向になっていれば、国内株式市場全体も下落傾向になっていることが多いです。

このように、日経平均株価の傾向を見ることで、国内株式市場の全体の傾向がわかるわけです。

日経平均株価以外にも、国内を代表するような株式指数は複数あります。「ＴＯＰＩＸ（トピックス）」「東証グロース市場Ｃｏｒｅ（コア）指数」「東証グロース市場250指数」などがよく使われます。

私の場合は、株価指数から以下のことを把握するようにしています。

「上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、レンジ（上がったり下がったりをくり返す状態）なのか」「高値を更新しているのか、安値を更新しているのか」これらを把握した上で、トレードの戦略を立てています。

