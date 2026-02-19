ÊÝ¸î¼Ô»Ù±ç¤¬»Ò¶¡¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤Ï½ÅÍ×¡© ¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤ÄÊÝ°é¤Î»ëÅÀ¤È¤Ï¡ÚÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡Û
ÍýÏÀ5¡§¥Áー¥à¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ê¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ー¤ÈÊÝ¸î¼Ô»Ù±ç¡Ë②
¡ûÍýÏÀ²òÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª´¶³Ð²áÉÒ¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ ¼Ò²ñÀ¤ÎÈ¯Ã£¤ò»Ù¤¨¤ëÇÛÎ¸¤È´Ä¶¤Î»Ù±ç¤¬½ÅÍ× ÊÝ¸î¼Ô»Ù±ç¤È¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
¡ÚÍýÏÀ²òÀâ¡Û°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç´¶³ÐÅý¹ç¤ò»Ù¤¨¤ë
¡¡Âè£±¾Ï¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼þ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¼±ÊÌ¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ä¡¢ÂÎ¤ò¼«Á³¤ËÆ°¤«¤¹´Ä¶¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄã»É·ã¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤¬¡ÖTEACCH ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¹½Â¤²½¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢①ÊªÍýÅª¹½Â¤²½¡¢②»þ´Ö¤Î¹½Â¤²½¡¢③³èÆ°¤Î¹½Â¤²½¡¢④»ë³ÐÅª¼ê³Ý¤«¤ê¡¢¤Î 4 ¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
①ÊªÍýÅª¹½Â¤²½～¾ì½ê¤Î»ë³Ð²½
¡¡¾ì½ê¡¦³èÆ°¤ò 1 ÂÐ£±¤Ç¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¶õ´Ö¤òÊªÍýÅª¤Ë¶èÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¶õ´Ö¤ä¾ìÌÌ¤Ç²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»É·ã¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñー¥Æー¥·¥ç¥ó¤äÃª¤Ç¾ì½ê¤ò¶èÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙ·Æ¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
②»þ´Ö¤Î¹½Â¤²½～»þ·ÏÎó¤Ç¤Î»ë³Ð²½
¡¡¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤Î²Ä»ë²½¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¡×¤È¡Ö¤ª¤ï¤ê¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
③³èÆ°¤Î¹½Â¤²½～³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Î»ë³Ð²½
¡¡³èÆ°¤Î¹½Â¤²½¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¹½Â¤²½¤Î°ìÉô¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Æ³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÍ×ÁÇ¤ËÊ¬²ò¤·¡¢³èÆ°¤Î¼ê½ç¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÞ¤ê»æ¤ÎÀÞ¤êÊý¤ä¼êÀö¤¤¤Î¼ê½ç¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
④»ë³ÐÅª¼ê³Ý¤«¤ê
¡¡°ìÌÜ¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¡¢Ëº¤ì¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ë³Ð²½¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§Ê¬¤±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬»ë³ÐÅª¤ËÊª»ö¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¡ÊÊªÍýÅª¹½Â¤²½¡Ë¡¢¤¤¤Ä¡Ê»þ´Ö¤Î¹½Â¤²½¡Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê½ç¤Ç¡Ê³èÆ°¤Î¹½Â¤²½¡Ë¡¢¤É¤ó¤Ê±¿Æ°¤ò¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤Ç¡Ê»ë³ÐÅª¼ê³Ý¤«¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÎ¼±¡¦³Ø½¬¡ÛÊÝ¸î¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë
¡¡´¶³ÐÅý¹çÅª»ëÅÀ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â´¶³ÐÅý¹çÅª»ëÅÀ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤º¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¿Æ°¡×¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¡Ö´¶³Ð¡×¤ÎÆß´¶¤µ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢´¶³Ð¤ÎÉÒ´¶¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¡¢´·¤ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤ÆÌµÍý¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤é¤»¡¢¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Âè£±¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¸ÇÍ´¶³Ð¡×¡ÖÁ°Äí³Ð¡×¡Ö´¶³Ð²áÉÒ¡×¤Î²òÀâ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¸¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌµÍý¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤é¤»¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤ò¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â´¶³ÐÅý¹ç¤Î»ëÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î²¹¤«¤¤´Ø·¸¤âÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦Äó°Æ¡ÛÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÄÌÌõ¤È¥³ー¥Á¥ó¥°
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤ò¡ÖÄÌÌõ¡×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢´¶³ÐÅý¹ç¤ÎÃÎ¼±¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÈ¼Áö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤òÌµÍý¤Ê¤¯»Ù±ç¤Ç¤¤ëÊýË¡¤äÍ·¤Ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¡Ê¹Í¤¨¤ë¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ê¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ÆÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡Ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Ù±çÊýË¡¤ä·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
