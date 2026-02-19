迷う時間が長いほど不運は近づいてくる？！メニュー選びに迷った時の選択方法とは？【琉球風水志シウマの不運ゼロ生活】

どれを選んでいいかわからない！そんな時のメニュー選びの決め手は？

メニュー選びに時間がかかってしまうのはＮＧ！

メニュー選びに時間がかかってしまうのはＮＧです。迷う時間が長いほど不運は近づいてくるので、気をつけましょう。迷ったときには、お店のおすすめメニューを選択することがベストです。おすすめメニューや人気メニューはプラスのエネルギーが高いと、琉球風水では考えるのです。

おすすめメニューが口に合わなかったときには、ちょっとがっかりしてしまうもの。でも、それも経験値のひとつになると考えましょう。「あのお店のおすすめは私には合わない」というデータの蓄積は、マイナスにはなりません。例えば、同僚との間で、「私にはイマイチだったけど、あなたはどう思うか、試しに食べてみて！」そんな会話が生まれたら、残念だった経験も情報として活かすことができます。メニュー選びに限らず、人気のあるもの、新しいものにチャレンジすることは、たとえ残念な結果に終わったとしても、プラスに転換できるのです。

また、「パスタかピザ、どちらにしよう？」と迷ったら、両方選ぶというのも琉球風水ではアリです。とはいえ、2つも食べることはできません。そんなときは、今日はパスタ、明日はピザといった方法で両方を選ぶとよいでしょう。

【出典】『不運ゼロ生活』著：琉球風水志 シウマ