若くても要注意！血流が悪くなると影響が出る「見た目や様々な病気のリスク」とは？【図解 血管・血液の話】

血管と血液の老化は 見た目を老けさせ肥満を招く

肌がくすんで太りやすくなる

筋力が年齢とともに衰えるように、当然のことながら血管も衰えます。しかし、近年は食生活の変化などによって、実際の年齢よりも血管年齢が高い人が急速に増えています。若いうちは血管年齢など気にならないかもしれませんが、実は、血管年齢は見た目の年齢をも大きく左右するのです。

例えば、血管が老化して血流が悪くなると、肌の細胞に酸素や栄養素が十分に行き渡らず、肌のターンオーバーがうまくいかなくなります。そのため古い角質が残って肌がくすみ、シミ・シワもできやすくなります。これは髪の毛や爪も同じ。体表に近い組織や指先などの末端には、毛細血管によって酸素と栄養素が届けられます。

けれども、血液がドロドロになると真っ先に影響を受けるのが毛細血管。極細なので、血流が滞ると詰まってしまいます。その結果、肌や髪の毛、爪に血管・血液の老化の影響がてきめんに表れるのです。

また、血流が悪くなると太りやすくなります。体のさまざまな組織に十分な栄養が届かないため、内臓の機能が低下。働きが悪くなるのでエネルギー消費量も減り、余ったエネルギーは体脂肪となって皮下や内臓についてしまいます。

もちろん、血管・血液の老化は病気のリスクも高めます。高血圧や糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞などあらゆる病と繋がっているので、若くても血管年齢の高い人は要注意です。

