１９日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３２８円高の５万７４７２円と続伸して始まった。



前日の米国株市場では主要３指数が揃って上昇した。同日発表された１月の米鉱工業生産が市場予想を上回り、買い安心感が広がった。ソフトウェアのＡＩ代替懸念が落ち着き、ハイテク株にも投資資金が流入。ＡＩインフラ分野でメタ・プラットフォームズ＜ＭＥＴＡ＞との提携を発表したエヌビディア＜ＮＶＤＡ＞が値上がりした。米国がイランに大規模攻撃を近く行う可能性があると伝わり、これは相場の重荷として意識された。米株高の流れを受け、きょうの東京市場は堅調に推移することが想定される。為替が円安に振れていることも輸出株中心に追い風となりそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

