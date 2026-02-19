ドル円理論価格　1ドル＝155.02円（前日比-0.06円）

割高ゾーン：156.20より上
現値：154.73
割安ゾーン：153.85より下

過去5営業日の理論価格
2026/02/18　155.08
2026/02/17　154.09
2026/02/16　154.07
2026/02/13　154.37
2026/02/12　155.00

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。