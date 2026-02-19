ＴＯＲＩＣＯ<7138.T>が大口の買い注文に寄り付き商いが成立せずカイ気配スタート、３日ぶりに大きく切り返す展開となっている。コミックの全巻まとめ買いに特化した「漫画全巻ドットコム」の運営を収益の柱とするが、暗号資産への投資にも積極的だ。１８日取引終了後、イーサリアム（ＥＴＨ）トレジャリー事業の開始を記念し、特別株主優待を実施することを発表した。



今年３月末から９月末まで継続保有する株主を対象に、保有株数１５００株以上３０００株未満で５０００円分のデジタルギフトを贈呈、また３０００株以上を保有した場合は７万５０００円分のデジタルギフトを贈呈するとしており、これが投資資金を強く誘引する格好となった。



