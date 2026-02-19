ブックオフＧに物色人気集中、伊藤忠と資本・業務提携◇

ブックオフグループホールディングス<9278.T>は物色人気を集めている。１８日取引終了後に伊藤忠商事<8001.T>との資本・業務提携を発表しており、これが好感されている。



伊藤忠傘下のファミリーマートが持つ店舗網を活用したリユース品の仕入強化をはじめ、プレミアムサービス事業（ブランド品買い取りやジュエリーの修理・販売など）の出店拡大や集客、海外事業の推進、新規事業の立ち上げなどを図る。伊藤忠はブックオフＧの株主である小学館、集英社、講談社の３社から市場外の相対取引により、８７万９０００株（議決権ベースで５．０１％）を取得する。



