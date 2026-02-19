トレファクは続急伸、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正

トレジャー・ファクトリー<3093.T>は続急伸している。１８日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を４６２億５２００万円から４８３億５２００万円（前期比１４．６％増）へ、営業利益を４４億２０００万円から４６億９４００万円（同１６．３％増）へ、純利益を３０億８００万円から３１億４１００万円（同１５．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２１円へ引き上げ年間配当予想を４０円（前期３６円）とすると発表しており、これを好感した買いが入っている。



リユースへの需要が引き続き強く推移し、既存店の売り上げが高い伸びをみせており、第３四半期業績が計画を上回ったことに加えて、第４四半期も単体既存店売上高が１２月は前年同月比３．４％増、１月は同６．２％増と計画を上回っていることが要因としている。



出所：MINKABU PRESS