ニューカッスル&レバークーゼンが先勝! 前回準Vインテルはボデ・グリムトに敗れる:CL決勝T・PO第1戦2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦2日目が18日に行われた。
ニューカッスルはカラバフとのアウェー戦で6-1の大勝。FWアンソニー・ゴードンが開始3分に先制弾を奪うと、2本のPKを含めて前半だけで4ゴールを挙げる活躍を見せた。
オリンピアコスのホームに乗り込んだレバークーゼンは、FWパトリック・シックの2得点で2-0の勝利をつかんだ。ベルギー・ブルージュで激突したクラブ・ブルージュとアトレティコ・マドリーは点の取り合いの末、3-3のドローに終わっている。
ノルウェー・ボデでは、前回準優勝のインテルが初出場のボデ・グリムトに1-3で敗れる波乱が起きた。ホームのボデ・グリムトは1-1で迎えた後半に2ゴールを挙げ、そのまま逃げ切りに成功。リーグフェーズでのマンチェスター・シティ戦(○3-1)、A・マドリー戦(○2-1)に続き、ビッグクラブ3連続撃破を果たした。
決勝トーナメントプレーオフ第2戦は24日と25日に開催される。
以下、試合結果
【決勝トーナメントプレーオフ】
[第1戦]
2月18日(水)
カラバフ 1-6 ニューカッスル
オリンピアコス 0-2 レバークーゼン
クラブ・ブルージュ 3-3 A・マドリー
ボデ・グリムト 3-1 インテル
