19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比6.8％減の569億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.1％減の426億円となっている。



個別ではグローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ <2253> 、グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ 高配当 ＥＳＧ <2849> 、投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> など15銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が6.94％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.02％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が4.86％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.19％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は3.41％安と大幅に下落している。



日経平均株価が304円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金288億4900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均319億1700万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が31億6300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が28億2000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億1900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億4100万円の売買代金となっている。



株探ニュース

