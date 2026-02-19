¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö´¨¤¤»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤Æé¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ÈÆ¦Æý¤Î¿¿¤ÃÇòÆé
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡ËÆÚ¥í¡¼¥¹ÇöÀÚ¤êÆù¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë¡§200g¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¡§1¸Ä¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡§2¸Ä¤¨¤Î¤¤¿¤±¡§1ÂÞ¥Ð¥¿¡¼¡§20g¾®ÇþÊ´¡§20gÆ¦Æý¡§300ml¿å¡§300mlÇò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸2ÁÆ±ö¡§Å¬ÎÌÁÆÈÔ¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡§ÇöÀÚ¤ê¡¿¤¨¤Î¤¤¿¤±¡§º¬¸µ¤ò½ü¤¡¢1/2¤Ë¡Ë2Æé¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò1¡Á2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò²Ã¤¨Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¿å¤òÆþ¤ì¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ3Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£3Æ¦Æý¡Ê150ml¡Ë¡¦Çò¤À¤·¤òÆþ¤ì¡¢ÁÆ±ö¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤¿¤é¡¢¤¨¤Î¤¤¿¤±¤ò²Ã¤¨¤Æ3Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£4·Ô¤Ë½½»ú¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤ò¤¤¤ì¤¿¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÆþ¤ì¡¢7¡Á8Ê¬¼Ñ¤ë¡£5¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÚÆù¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¡¢»Ä¤ê¤ÎÆ¦Æý¡Ê150ml¡Ë¤ò²Ã¤¨¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç2Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£6»Å¾å¤²¤ËÁÆÈÔ¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
Äù¤á
¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥åÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
»Ä¤Ã¤¿½Á¤Ë¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤ÆÍÏ¤«¤·¡¢¥Ñ¥ó¡ÊÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¤ß¤½¥Ð¥¿¡¼Æé
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡ËÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡§200gÇòºÚ¡§1/8³ô¤â¤ä¤·¡§1/2ÂÞ¥³¡¼¥ó¡Ê´Ì¡Ë¡§100g¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§1ÊÒ¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡Ë¡§Âç¤µ¤¸2¼ò¡§Âç¤µ¤¸2¹ç¤ï¤»¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸1¤È1/2Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡Ê¥Ú¡¼¥¹¥È¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸2¥Ð¥¿¡¼¡§20g¿å¡§600mlÄ´Íý¹©Äø1Æé¤Ë¿å¤òÆþ¤ìÊ¨Æ¤µ¤»¡¢ÄÙ¤·¤¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¼ò¡¦¹ç¤ï¤»¤ß¤½¡¦Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡¦Çò¤À¤·¡¦¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÆþ¤ì3Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£2ÇòºÚ¤ò6cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢Á¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤Æ1cmÉý¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£3Æé¤Ë¡¢¢¡¦ÆÚÆù¡¦¤â¤ä¤·¡¦¥³¡¼¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤Æ3Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
Äù¤á
¥é¡¼¥á¥óÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
»Ä¤Ã¤¿½Á¤Ë¡¢´¥ÌÍ¡ÊÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ÆÌÍ¤¬½À¤é¤«¤¯¼Ñ¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¿Ý¤ä¥é¡¼Ìý¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£
·Ü¼ê±©¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤È¥ì¥¿¥¹¤Î¥Ý¥«¥Ý¥«Æé
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¼ê±©¸µ¡§5ËÜ¤·¤á¤¸¡§1/2¥Ñ¥Ã¥¯¤Þ¤¤¤¿¤±¡§1/2¥Ñ¥Ã¥¯¥ì¥¿¥¹¡§5¡Á6ËçÆ¦ÉÄ¡§1/2¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤ç¤¦¤¬¡§2ÊÒ·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡§Âç¤µ¤¸1±ö¡§Å¬ÎÌ¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1¿å¡§500mlÄ´Íý¹©Äø1Æé¤Ë¤´¤ÞÌý¡Ê¾®¤µ¤¸2¡Ë¤ò¤Ò¤¡¢·Ü¼ê±©¸µ¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢·Ú¤¯¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£2¼ÑÎ©¤Ã¤¿Æé¤Ë¡¢·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡¦±ö¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢¤·¤á¤¸¡¦¤Þ¤¤¤¿¤±¤ò¼ê¤Ç¤Û¤°¤·Æþ¤ì¡¢2Ê¬¤Û¤É²Ð¤òÄÌ¤¹¡£3¥ì¥¿¥¹¡¦Æ¦ÉÄ¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡ÊÂÀ¤á¤ÎÀéÀÚ¤ê¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ3Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤¿¤é¡¢¤´¤ÞÌý¡Ê¾®¤µ¤¸1¡Ë¤ò¤Ò¤È²ó¤·¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
Äù¤á
¤ªÃãÄÒ¤±¡Ê·ÜÈÓÉ÷¡Ë¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¤´ÈÓ¤òÃãÏÒ¤Ë¤è¤½¤¤¡¢»Ä¤Ã¤¿¼Ñ½Á¤ò¤«¤±¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ä¤ï¤µ¤Ó¡¢Çß´³¤·¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£