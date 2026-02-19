肩や腰の重だるさ、姿勢の崩れが気になる人へ。１日１セット【股関節の柔軟性を取り戻す】簡単ポーズ
最近、肩や腰の重だるさが抜けにくい、なんとなく姿勢が崩れてきたなど体の変化を感じていませんか？その背景には、上半身と下半身をつなぐ股関節の硬さが関係していることも。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【ウッタンプリスターサナ（トカゲのポーズ）】です。股関節まわりをじっくり伸ばすことで、姿勢と体の巡りを整えるサポートが期待できます。
ウッタンプリスターサナ（トカゲのポーズ）
（１）四つん這いの姿勢から右脚を大きく前に踏み出し、後ろに残した左脚を伸ばす
（２）右腕を右脚の内側に入れる
（３）両ひじを床に着け、手のひらを下に向けてゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲鼠蹊部が十分に伸びていることを感じてください
終わったら脚を変えて反対側も同様に行います。「とにかく全身の伸びを感じること」がポイントのポーズなので、痛みを感じない程度に、股関節、背中、後ろ脚のひざをできるだけ伸ばしていきましょう。なお、途中で背中が曲がって首が落ちてきてしまいがちなので、「背中と首をまっすぐをキープすること」を心がけて実践しましょう。股関節がゆるむと、立ち姿や歩き姿の印象も変わりやすくなります。ぜひ無理なく続けて、軽やかな体を少しずつ取り戻していきましょう。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
