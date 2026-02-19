寸胴な腰周りとおさらば。１日10セット【お腹の引き締めとくびれ作りが一気に叶う】簡単習慣
本格的な薄着の季節の前に、老け見え＆太見えを回避するためにも寸胴な腰周りを引き締めたいという方は少なくないでしょう。そこでおすすめが、お腹の引き締めとくびれ作りが一気に叶うピラティスの簡単エクササイズ【オブリークツイスト】です。体幹も強化できるので、痩せやすい体作りにも役立ちます。
オブリークツイスト
（１）脚を拳１個分を開けて床に座って背筋を真っ直ぐ（反り過ぎないように）、両腕は軽く前に伸ばしてボールを抱えむようなイメージで指先を合わせる
（２）一旦息を吸い、息を吐きながらゆっくり骨盤を後ろに傾けていく
▲肩やひじが上がったり、内ももが広がっていかないよう注意しましょう
（３）少し骨盤を傾けたところで息を吸い、息を吐きながら右側に上半身をひねっていく
（４）息を吸いながら（２）に戻り、息を吐きながら左側に上半身をひねっていく
（５）息を吸いながら（２）に戻り、息を吐きながら（１）の姿勢に戻る
上記を１セットとし、“１日あたり10セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「呼吸を意識しながらゆっくり行うこと」、「骨盤を傾けたり体をひねる際にもお腹はずっと凹ませたままをキープすること」の２つがポイント。ぜひ習慣化して、気になる腰周りの寸胴感を解消していきましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞