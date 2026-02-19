鈴木福、日テレ『ZIP!』卒業を発表 3年間学業と両立「あと1ヶ月楽しませてもらいます！」 水卜麻美アナ「さみしい！」
俳優の鈴木福（21）が19日、木曜パーソナリティーを務める日本テレビ『ZIP!』（月〜金 前5：50）に生出演し、3月をもって同番組を卒業することを発表した。
【写真】「人生でもトップクラスにうまくできた」“自信作”の手作りオムライス披露の鈴木福
番組エンディング、総合司会の水卜麻美アナウンサー（38）が「そして、ここで『ZIP！』からお知らせです」と切り出すと「この3月で福さんが、3年間学業と両立しながら務めてくださった木曜パーソナリティーを卒業されます」と発表。
これを受け鈴木は「この生放送3時間10分で皆さんとともに過ごさせていただいたこの尊い時、あと1ヶ月。しっかり大切に過ごしていきたいと思います」と伝え「これまで、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。あと1ヶ月楽しませてもらいます！よろしくお願いします」と呼びかけた。
水卜アナは「この後、ロケにも行きたいと思っていますし、今後ももちろんいろいろやっていきたいと思いますので」と語りかけつつも、最後は「さみしい！」と思いを伝えていた。
鈴木は、2004年6月17日生まれ、 東京都出身。2011年4月、ドラマ『マルモのおきて』に出演し、注目を集める。同ドラマ主題歌として、「薫と友樹、たまにムック。」名義でシングル「マル・マル・モリ・モリ！」が大ヒットし、『第44回日本有線大賞』特別賞・新人賞、『第53回日本レコード大賞』特別賞を受賞。また、『第62回NHK紅白歌合戦』に史上最年少で出場。
そのほか、ドラマ『妖怪人間ベム』（11年）、ドラマ『コドモ警察』（12年）、ドラマ『夫のカノジョ』（13年）、映画『薔薇色のブー子』（14年）、NHK連続テレビ小説『わろてんか』（17年）、映画『決算！忠臣蔵』（19年）、映画『KAPPEI カッペイ』（22年）、特撮ドラマ『仮面ライダーギーツ』（22年）、舞台『アカシアの雨が降る時』（23年）などに出演。23年4月より情報番組『ZIP！』のパーソナリティーを務めた。
