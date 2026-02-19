「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）

現役時代に阪神、ロッテで活躍し、２０１３年ＷＢＣ日本代表の鳥谷敬氏が訪問。元プロ野球選手とは思えないファッショナブルな姿が報道陣の注目を集めた。

鳥谷氏は黒のタートルネックにグレーのスーツを合わせたスタイル。ポーターのリュックを背負っていたが、まったく違和感を感じさせない。深緑のローファーと色合わせになっており、オシャレな丸メガネもアクセントになっている。

現役時代から「気分転換で」と私服選びにこだわりを見せていた鳥谷氏。２０１３年のＷＢＣでは、第２ラウンドの台湾戦で１点を追う九回、２死一塁から鮮やかな二盗を決めた。失敗すればゲームセットという極限状態で見事なスチール。直後に現監督の井端が同点タイムリーを放って試合を振り出しに戻し、延長戦の末に勝利した。

鳥谷氏は引退会見で記憶に残る試合として「ＷＢＣの台湾で盗塁して勝った試合がある。これまでは興奮して寝づらいことはなかったけど、あの日は興奮して寝られない経験をした」と明かしていた。