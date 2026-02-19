１８日行われたミラノ・コルティナオリンピックの男子５００メートル準々決勝で、吉永一貴 （トヨタ自動車）は前に出られず敗れた。

同日時点で日本勢が決勝に進んだ種目はなく、１９９８年長野大会以来となる五輪メダル獲得は厳しい情勢だ。

男子エースの宮田将吾（日本通運）は５００メートル、１０００メートルで予選敗退。最もメダルに近づいたのは得意種目の１５００メートルで、準決勝で序盤は後方につけ、周囲のペースが落ちてくると巧みに前へ出た。２番手でフィニッシュして決勝進出かと思われたが、映像判定の結果、他の選手を妨害したとして失格。「実力が足りないからうまく抜けず、接触したのかなと思う」と悔やしがった。

日本は２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪後、世界トップレベルのスピードに対応するためナショナルチームでフィジカル強化を推し進めた。しかし２２年北京五輪もメダルに届かず、大会後はナショナルチームを解散し、選手は所属先で練習を重ねた。

この４年間は指導者らが定期的に意見を交わし、練習方法を共有するなどした。日本スケート連盟の伴野清貴・ショートトラック強化副部長は「各チームが快くドアを開いてくれた。共通認識を持てたのはよかった」と語った。

しかし今大会もスピードやパワー、駆け引きで強豪国に圧倒され、結果は出ていない。競技最終日の２０日に行われる女子１５００メートル、男子５０００メートルリレーも世界トップとは実力差がある。吉永は１８日のレース後、「率直に、今のラウンドを超えられないのが自分の位置」と厳しい現実を受け入れた。（岡田浩幸）