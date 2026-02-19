トランプ米大統領/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米軍が早ければこの週末にもイランを攻撃する準備を整えている。ただしドナルド・トランプ大統領はまだ、そうした行動を認めるかどうかを最終的には決断していない。複数の関係者がCNNに明らかにした。

関係者によると、米軍がここ数日で空軍や海軍の戦力を中東に集結させる中、ホワイトハウスは週末までに軍が攻撃準備を整えることができるとの説明を受けている。ただしトランプ大統領は非公式の場で軍事行動に対する賛否両論を唱えて顧問などに意見を求めており、週末までに決断するかどうかは不明だという。

イランと米国は17日にスイスのジュネーブで間接的な協議を行ったものの、明確な解決策は示されなかった。

ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は18日、イランが「数週間以内に」交渉上の立場について詳細を明らかにする見通しだと説明。しかし、トランプ大統領がその間、軍事行動を控えるかどうかは明言しなかった。国務省は18日、マルコ・ルビオ長官がイスラエルを28日に訪問してベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談し、イランとの協議の進捗（しんちょく）状況を伝えるとCNNに語った。

レビット報道官は「私が大統領に代わって期限を設定することはない」と述べ、「外交は常に大統領の第一の選択肢だ」とする一方で、軍事行動の可能性も依然として残ると付け加えた。

こうした発言にあおられて、両国間の軍事衝突の懸念は増大している。空母「ジェラルド・フォード」を中核とする米軍の最新鋭空母打撃群は早ければこの週末にも中東に到着する見通し。英国を拠点とする米空軍の給油タンカーや戦闘機なども中東近くに配備されている。

一方、イランも米国の軍事圧力が強まる中で、核施設の守りを増強している。