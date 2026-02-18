「やり直す？終わらせる？」夫の不倫発覚後に考える“現実的”な判断基準
夫の不倫が発覚した後、最も重い問いは「この先どうするか」ということ。怒りや悲しみだけで結論を出すと、後悔が残りやすいでしょう。再構築か離婚かを考えるときは、感情とは別に“現実の判断基準”を持つ必要があります。
夫が責任を引き受けているか
言い訳より先に、夫が行動で責任を示しているかを観察しましょう。関係の清算、情報の開示、再発防止への具体的な姿勢。言葉ではなく継続的な行動が伴うかが、再構築の前提になります。
自分の生活が現実的に成り立つか
経済面、住環境、子どもへの影響。離婚も再構築も、生活の基盤と切り離せません。理想ではなく、現実の条件を一度整理することも必要です。
健全な夫婦関係を回復したいと思えるか
許せるかどうかではなく、「夫婦関係をもう一度やり直したいか？」という問いに自分がどう答えるかも重要です。義務や世間体ではなく、自分の意思が軸になります。
再構築も離婚も、正解は一つではありません。必要なのは、時間をかけて自分の基準を見つけること。感情の波が落ち着いたときに見える現実こそが、次の選択を支えます。 ※画像は生成AIで作成しています
