春のベースメイクが決まらない人へ。40代からの敏感肌を救う“最新ノンケミカルUV”３選
ベースメイクの仕上がりがなんとなく決まらない――そんな悩みを感じやすいのが春。冬の乾燥ダメージが残る肌に、急増する紫外線や花粉が重なり、40代の肌は想像以上にゆらぎやすい状態になっています。だからこそ見直したいのがUVケア。今回は、低刺激で敏感肌にも使いやすく、白浮きや乾燥感を抑えた2026年春の進化系ノンケミカルUVを厳選して紹介します。
これぞ次世代UV【キュレル】セラミドケア＆UVバリアを両立したお守りセラム
まず注目したいのは、乾燥性敏感肌の定番ブランドCurel（キュレル）の新作UV「潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」。ウォーターベースのセラム処方で、軽やかなのにしっとり密着し、負担感の少ないつけ心地が魅力です。
▲キュレル「潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」 SPF50・PA+++ 60g ￥2,200（税込）※編集部調べ
ほんのりベージュカラーで肌になじみやすく、化粧下地としても活躍。セラミド機能成分（保湿）が角層のうるおいを守りながら、微細なUVカット成分が均一に広がり、春の強い紫外線から肌をしっかりガードします。乾燥とUVの両方が気になる大人肌の“毎日使い”に適した１本です。
素肌よりも心地よい？【シーボン】つややかもっちり肌へ導く日やけ止めクリーム
サロン発想のスキンケアで知られるC’BON（シーボン）からは、うるおい重視の日やけ止めクリーム「フェイシャリスト プロテクトUV」 が登場。みずみずしくなめらかなテクスチャーが均一に広がり、ベタつきを抑えつつ、つややかなもっちり肌へ整えます。
▲シーボン「フェイシャリスト プロテクトUV（日やけ止めクリーム）」 40g ￥6,600（税込）※編集部調べ SPF45/PA++++ UV耐水性★★（スーパーウォータープルーフタイプ）
紫外線散乱剤を油で包む独自設計により、肌への直接的な刺激に配慮しながら高い防御力を実現。ノンケミカルでありながら白浮きしにくく、自然なツヤを残した仕上がりです。春のゆらぎ肌でも使いやすい処方で、ベースメイクの土台を安定させてくれます。
感動のスフレタッチ【インプレア】低刺激処方なのにバリアを死守する日やけ止め美容液
iMPREA（インプレア）のリニューアルされた「ミルキースフレ UV インナーシールド（日やけ止め美容液）」は、ふんわり軽いスフレタッチが特徴。摩擦感を抑えたやさしい伸びで、敏感になりやすい春の肌にもなじみやすい設計です。
▲インプレア「ミルキースフレ UV インナーシールド（日やけ止め美容液）」 30g ￥3,300（税込）※編集部調べ
保湿成分グルタチオン配合で、バリア機能を支えるうるおいを補給しながら、均一な膜で紫外線をブロック。高い防御力と低刺激のバランスに優れています。ほのかなグリーンフローラルの香りも心地よく、毎日のUVケアをストレスなく続けやすい１本です。
今回紹介した３品は、低刺激と高い紫外線防御を両立させた進化系ノンケミカルUV。春のゆらぎやすい大人肌に寄り添いながら、ベースメイクの仕上がりを底上げしてくれます。UVケアを見直すことが春の肌印象を整える近道。早めの対策で、乾燥にも紫外線にも揺らがない健やかな春肌をめざしてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai 問：花王株式会社（キュレル） 0120-165-698 問（シーボン）：0120-03-7501 問（インプレア）：0120-991-714＞
🌼紫外線は１年中降り注いでいるから。冬も【UVケア】を怠ってはいけない理由