腰まわりの贅肉やもたつきに終止符。１日５セット【腹筋と体幹が目覚める】簡単エクササイズ
年齢とともに気になりやすい腰まわりの贅肉やもたつき。落としたいと思っても、キツすぎる運動は続きにくいものです。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】。小さな動きで腹筋と体幹を同時に刺激し、姿勢を整えながら腰まわりにアプローチできます。
ハンドレッド
（１）仰向けに寝て両ひざを立てて両足を揃え、一旦息を吸って、息を吐きながら骨盤をやや後に倒してお腹に力を入れて凹ませる
▲両腕は手のひらを上にして体の横に置く
（２）太ももを床に対して垂直に立てて両ひざをお腹に近づけ、ひざの位置をキープさせたまま両腕を上げて前ならえの状態になる
▲お腹は薄くしたままをキープします
（３）頭を上げると同時に腕を床と水平にし、腕を上下に細かくバウンドさせる
▲息を吸いながら５回バウンドさせた後、息を吐きながら５回とバウンドさせます
これを“１日あたり５セットを目標”に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「必ず背中を床につけていること」、「両ひざを常にくっつけていること」の２つがポイント。腕をバウンドさせている最中に腰が反ってきたり、ひざが開いてきたりしてしまいがちなので注意しましょう。腰まわりの印象は日々の小さな積み重ねで変わります。ぜひ習慣にすることで、すっきりしたシルエットと軽やかな体の感覚を実感してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
🌼ぽっこり下腹と腰まわり全体にアプローチ。細見えを狙う大人世代の簡単“体幹”エクササイズ