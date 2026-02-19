◆姫路競馬３日目（２月１９日）

《小牧 太》

２勝を挙げて４０勝。ヴィクトリーナイト（１Ｒ）に手応え。「メンバー的にチャンス」（◎）。ジャクソンルーツ（１２Ｒ）も「好勝負になるはず」（◎）。ダイゴリュウジン（９Ｒ）は「調子はいいみたい」（◎）。ミルトイブニング（１１Ｒ）も「すんなりいい位置を取れたら」（◎）。ワンダーグァルネリ（７Ｒ）は「うまく立ち回ることができれば」（○）。エナアニマル（１０Ｒ）も「いい位置を取れたら」（○）。

《笹田 知宏》

８勝。バウヴォーグ（１１Ｒ）で重賞制覇に挑む。「前走の敗因は距離。スムーズに行けたら」（◎）。エイシンビルボード（２Ｒ）も「何とかしたい」（◎）。ボンヌーヴェル（１０Ｒ）は「昇級してメンバーが強くなっただけに甘くないかも…」（△）。

《土方 颯太》

７勝。バチェロレックス（１Ｒ）に力が入る。「ブリンカーを着用したことで走りに粘りが出てきた」（◎）。ファイヤサラマンダ（３Ｒ）は「コース２走目でどこまで」（○）。アザレアドリーム（７Ｒ）は「降級２走目でどうか」（○）。

《小谷 哲平》

７勝。ブチエーコウネ（３Ｒ）に前進を見込む。「今回、しっかり追い切った。これで変わらないか」（◎）。マイネルジーニアス（９Ｒ）も「前走と同じようなレースができれば」（◎）。セファイドループ（５Ｒ）は「ゲート離れはいい。いい位置を確保できれば」（○）。リリーオブザハート（１２Ｒ）も「内で我慢して、しまい伸ばしたい」（○）。エイシンサイネリア（４Ｒ）は「時計的に通用していい。楽にハナに行けるようなら」（○）。

《川原 正一》

６勝。バイオサファイア（６Ｒ）で一発を狙う。「うまく流れに乗れたら」（○）。

《新庄 海誠》

５勝。デイジーフラッシュ（９Ｒ）に気合。「最近、悪くないレースが続いている。しまいまでしっかり走る。展開ひとつで」（◎）。ミッキーキャンドル（６Ｒ）は「能検での息づかいはひと息だったが、最終追い切りではよくなっていた」（○）。ブチエードリーム（３Ｒ）も「競馬がしやすい馬で、乗った感触も悪くない」（○）。

《大山 真吾》

４勝。お薦めはララテロワール（１２Ｒ）で「気難しい面があるので、そこを気をつけて乗りたい」（◎）。エコロアテナ（９Ｒ）は「追ってからがひと息。道中もうまく折り合いをつけないと…」（△）。

《松木 大地》

１勝追加で３勝。グランコスメ（１０Ｒ）に好感触。「前走の重賞でも追走は楽だった。自己条件に戻って」（◎）。ディスクリーキング（９Ｒ）も「前走のメンバー相手で４着に入るぐらいだから調子はよさそう」（◎）。アネモスエルピーダ（４Ｒ）は「中間も変わらずきている」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触