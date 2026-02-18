モデルや「おしゃれクリップ」の番組MCなど、幅広い活動で知られる井桁弘恵。放送中のドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」ではヒロインを務めるなど、俳優業も絶好調だ。木村拓哉が主演を務め、人気俳優の登竜門と言われている人気ドラマシリーズ「教場」にも生徒の初沢紬役で出演している。映画『教場 Requiem』は、Netflixで配信されている『教場 Reunion』の後編となる作品。元陸上部の俊足を生かした役作りにも注目したい。（撮影：高野広美 取材・文：高山亜紀）

「ダイヤモンド・ザイ」2026年4月号の「表紙の人／Precious Talk Lounge!」を基に再編集。データはすべて雑誌掲載時のもの。

人気シリーズへの参戦に緊張とワクワク！

木村拓哉から直接指導を受けた貴重な時間

「映画『教場』のお話をいただいた時は緊張感と期待感、いろんな気持ちがありました。ドラマを観てきたファンからの期待値がすごく高いシリーズですし、ここまで続いている作品に新たに出演することは決して楽ではないだろうと、ちょっと怖さもあったんです。けれど、そこに飛び込んでみたいという気持ちが勝りました。自分が何を学べるのか、その先に何が見えるのか、ワクワクしたんです。お声がけいただいたタイミングと巡り合わせに感謝しています」

主演・木村拓哉、監督・中江 功、脚本・君塚良一、最強の布陣による「教場」。シリーズ集大成とされる『教場 Reunion／Requiem』は公開前から話題の作品。未来の警察官を育成する学校＝教場が舞台となっている。

「2カ月ぐらいにわたって訓練をし、撮影では納得がいくまで何度も撮り直しました。木村さんをはじめとしたキャストと監督、スタッフみんなの並々ならぬ気合いを詰め込んだ作品です。木村さんは待ち時間にも私たち生徒役みんなに声をかけて、指導してくださいました。整列のシーンでは、木村さん自らが練習相手になってくださったんです。撮影外の時間もとても貴重なものでした」

木村演じる鬼教官の風間は警察の適性のない生徒を容赦なくふるい落としていく。井桁演じる初沢紬にも退校を迫るシーンがある。

「木村さんはメリハリのある方。座長としての佇まいがかっこよかったです。風間さんのような厳しさを見せながら、スタッフ・キャストのみんなをしっかり見て、気を配ってくださいました。小さい時から拝見している方が目の前にいるのがなんだか不思議で、木村さんと私2人だけのシーンでは、“これはどういう状況？”となることも。夢のような時間だと思うのと同時に、オーラに負けないように頑張らなきゃという気持ちにもなりました」

