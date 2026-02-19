「お金の悩みしかない」43歳無職女性、貯金20万円。持病からの回復図る実家暮らしの家計事情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福井県福井市在住・43歳女性のエピソードを紹介します。
職業：無職
在住：福井県福井市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：母140万円、父年金90万円くらい
実家の間取り：7LDK(古い家が2つくっついてる感じ)
交際費：2000円くらい
毎月のお小遣い：3000〜1万円くらい
毎月の貯金額：6000円
貯金総額：20万円くらい
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところわからない」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親との生活時間の違い、夜22時にはねてしまうので外出しにくい。たまに、夜にスーパーとか行きたくなったり、お風呂屋さんに夜行きたいが、出にくい事。友達とかとたまの外出の際に一言言わないといけないのが正直めんどくさくて、やりにくい」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「お金の悩みしかない、親からしたら、『いい加減働け』と言われたし、思ってると思う。親も私もあまりお金がないのでギスギスしてる感じはする」と、家計の事情を明かしています。
働けそうな状態になってないため、何か家でできないか模索しつつ、無理しない程度に回復を図っている状態という回答者。親との生活時間の違いやお金の悩みなど、現状に不安を募らせる様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
